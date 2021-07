Mancini: “Con la Spagna sarà una partita differente rispetto al Belgio. Assenza Spinazzola? Emerson è un grande giocatore”

Alla vigilia di Italia–Spagna, ha parlato a Sky Sport il CT della Nazionale azzurra, Roberto Mancini. “La Spagna ha nel dna l’aspetto di giocare palla a terra con tanti tocchi. Sicuramente loro sono più avanti di noi sotto questo punto di vista. Domani mi aspetto una partita divertente, vedremo alla fine come andrà. Mi intriga che se vinciamo andiamo in finale. Spero che la squadra giochi bene, sarà una partita differente rispetto al Belgio. L’avversario è difficile. Finale anticipata? L’Inghilterra non ha mai subito gol, Danimarca ha avuto difficoltà, se è arrivata lì ha avuto dei meriti. Poi conterà chi arriva alla fine. Noi siamo l’Italia, speriamo di fare l’Italia “.

Sull’assenza di Spinazzola: “C’è Emerson. Sono due giocatori differenti ma Emerson Palmieri è un grande calciatore. Siamo felici che l’operazione di Leo sia andato bene. Ci dispiace tantissimo per ciò che è successo. L’importante è che sia guarito. Speriamo di averlo qui”.

FOTO: Twitter Vivo Azzurro