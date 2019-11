Mancini: “Sarà importante essere testa di serie. Ronaldo? Giusto sostituirlo”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, prima del match contro la Bosnia ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Sarà una partita bella ma dura, perché sarà aperta. Per noi sarà importante per essere testa di serie. Cristiano Ronaldo? E’ difficile perché comunque un giocatore delle qualità di Ronaldo pensi che in campo può farti la differenza in qualsiasi momento della partita. Veniva da un problema fisico, era giusto cambiarlo. Sono cose che sono capitate a tutti i giocatori e tutti gli allenatori. Quanti sono i giocatori che sono certi di essere nella lista dei 23? La maggior parte del gruppo è fatta. A meno di infortuni gravi il gruppo è pressapoco fatto. Può cambiare qualcosa, se arriva qualcuno all’ultimo che fa bene lo prenderemo in considerazione”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro