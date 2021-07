Mancini: “Sapevamo che avremmo sofferto contro di loro ma abbiamo vinto. Ora pensiamo alla finale”

Al termine della partita tra Spagna e Italia, il CT azzurro, Roberto Mancini, così ai microfoni di Rai Sport:

“Partita durissima la Spagna è una grande squadra, gioca benissimo. Noi abbiamo fatto una buona gara, anche se non come al solito. Sapevamo avremmo sofferto, loro sono maestri nel palleggio. Ci hanno messo in difficoltà all’inizio, poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo più patito. Abbiamo vinto. le squadre di calcio attaccano e difendono, abbiamo avuto occasioni come loro. È stata una partita aperta. Se mi do dei meriti? No, i meriti sono dei ragazzi, loro hanno creduto in tutto questo, da tre anni a questa parte. Ora dobbiamo recuperare le forze e giocarci questa finale”.

Foto: Twitter Italia