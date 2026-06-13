Mancini saluta l’Al-Sadd: “Ringrazio tutti, sarete sempre nel mio cuore”

13/06/2026 | 21:30:13

Roberto Mancini, lascia l’Al Sadd. Il tecnico italiano saluta con un video messaggio sui social. Queste le parole di Mancini: “Ciao a tutti. Questo video serve a ringraziare tutti i tifosi dell’Al Sadd. Per tutto il supporto che ci hanno dato in questa stagione e per come ci hanno aiutato nel recuperare molte posizioni per la vittoria del titolo. Ringrazio il club ed il direttore per avermi aiutato ad integrarmi facilmente nel club. Grazie a tutti i miei fantastici giocatori, per ciò che hanno fatto sia dentro che fuori dal campo. Tutti i lavoratori, i barman, i dottori del club. Grazie, sarete sempre nel mio cuore”.

Mancini dovrebbe tornare sulla panchina della Nazionale italiana. Il 22 giugno si voterà il nuovo presidente della FIGC, dovesse vincere Malagò, Mancini dovrebbe essere il nuovo CT.

Foto: X Arabia Saudita