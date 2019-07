Mancini-Roma, una rincorsa durata meno di 20 giorni. Ora Alderweireld

Gianluca Mancini e la Roma, una trattativa raccontata da Gianluigi Longari su Sportitalia a partire dalla sera del 28 giugno, dopo i rumors dello scorso gennaio. Adesso, come spiegato già ieri sera, siamo in dirittura d’arrivo per il difensore centrale dell’Atalanta, operazione con i bonus da circa 25 milioni. Subito dopo la Roma si metterà all’inseguimento di un altro difensore centrale, si tratta di Alderweireld (un’altra anticipazione di Sportitalia) per un affare che potrebbe chiudere con il Tottenham entro il fine settimana. Tottenham che continua a essere interessato a Nicolò Zaniolo.

Foto: Atalanta sito ufficiale