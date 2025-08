Mancini: “Roma a vita? Mi piace”. Poi il commento sul rinnovo

06/08/2025 | 11:15:50

Settima stagione in giallorosso per Gianluca Mancini che non sembra affatto stanco della sua Roma. Ecco di seguito alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport: “Un simbolo del club? Forse mi vedono come quello più carismatico, simbolo però è una parola grossa. Chissà, magari quando smetterò mi ci sentirò. Sono qua dal 2019 e diventare una bandiera sarebbe un sogno. La Roma a vita, mi piace”. Sul rinnovo: “Non ne stiamo ancora parlando. Per me non è un problema. Non c’è alcun tipo di preoccupazione”. Sul rapporto con gli allenatori: “Il mio è fare tutto quello che mi chiedono. Se lei fosse il mio allenatore e per assurdo mi dicesse ‘Gianluca, oggi per vincere la partita dai 5 testate a un albero’, io lo farei. Mi fiderei di lei, rispetterei i compiti che mi assegna. Non sto mai a pensare a cose tipo ‘sono abituato a questo’, ‘per me sarebbe meglio quest’altro’. Son pensieri che inquinano la mente e basta. Quando non mi sento capace di fare qualcosa, cerco di impararla”.

Foto: Instagram Roma