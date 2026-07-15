Mancini-Roma, finalmente il rinnovo dopo le speculazioni

15/07/2026 | 23:30:41

Gianluca Mancini e la Roma vanno avanti insieme, il rinnovo rispetto all’attuale scadenza (giugno 2027) è ormai stato concordato da tempo, probabile triennale per il difensore centrale. Fin qui tutto normale, dopo aver raccontato in più occasioni l’incedibilità di Mancini ritenuto imprescindibile da Gasperini. Eppure, proprio un mese fa erano emerse voci di un pressing Inter, di una volontà del difensore in bilico, addirittura di Frattesi nell’operazione. Voci che sono andate avanti anche dopo le parole di Gasperini, evidentemente da parte di chi aveva interesse a creare fibrillazioni e a fare da “sponda”. Adesso aspettiamo il comunicato per spazzare via in modo definitivo qualsiasi tipo di speculazione.

Foto: Instagram Roma