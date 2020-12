Mancini: “Rinuncerei volentieri a una Champions per vincere un Mondiale o un Europeo”

Il Ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato dopo il sorteggio di Nations League in conferenza stampa, una delle domande riguardava la sua permanenza alla guida della Nazionale e il tecnico ha risposto così:

“Se nella mia carriera avessi dovuto rinunciare a una Champions per un Mondiale o un Europeo avrei barattato senza problemi.

Come va a finire la Nations League?

Vinciamo noi (ride, ndr). Sarà una bella final four, tra le quattro migliori nazionali d’Europa, quindi sarà sicuramente divertente”.

Foto: Twitter Italia