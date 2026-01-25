Mancini: “Rinnovo? Nessun problema, sono felicissimo di giocare con la Roma”

25/01/2026 | 23:57:14

Gianluca Mancini ha parlato a DAZN dopo Roma-Milan, parlando anche del tema rinnovo: “A livello di prestazioni, ci sono sempre stati sebbene senza risultato: peggio di prima non potevamo fare, infatti oggi un punto l’abbiamo fatto. Siamo sereni, lavoriamo e cresciamo, siamo concentrati su di noi. Non so cosa manchi, ma con gare del genere arriveranno risultati importanti. Il rinnovo, nessun problema: sarò il primo entusiasta a parlarne, sono felicissimo di giocare alla Roma”.

Foto: Instagram Roma