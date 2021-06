Mancini ringrazia i tifosi: “Siamo un Paese bellissimo”

Roberto Mancini ha pubblicato un tweet per ringraziare i tifosi che hanno ricoperto di calore questa squadra: “Grazie per il calore e l’entusiasmo dimostrato in questi giorni a Roma e in tutta Italia. Siamo un Paese bellissimo”.

Grazie per il calore e l’entusiasmo dimostrato in questi giorni a Roma e in tutta Italia. Siamo un Paese bellissimo 🇮🇹#EURO2020 #VivoAzzurro #Nazionale @Vivo_Azzurro pic.twitter.com/uFpWZO7Sr6 — Roberto Mancini (@robymancio) June 19, 2021

Foto: Twitter Vivo Azzurro