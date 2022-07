Mancini ricorda l’Europeo: “Vittoria meritata. Abbiamo fatto un percorso preciso”

Un anno fa la vittoria dell’Europeo dell’Italia di Mancini. A Wembley gli azzurri battono l’Inghilterra ai rigori e si laureano campioni a distanza di 54 anni dall’ultima e unica volta. Intervistato dalla Gazzetta il tecnico ha ricordato il percorso degli azzurri e la vittoria finale.

Queste le sue parole. “Un miracolo lo abbiamo fatto di sicuro, ma non solo in quell’Europeo: in tre anni e mezzo giocati alla grande. Capita che si vinca un grande torneo perché in quel mese va tutto bene: non è stato il nostro caso. Dietro c’era un percorso preciso: tante partite importanti, non solo sette. Credere sempre nei propri mezzi, e anche al quasi impossibile. E soprattutto: se capita un’occasione, va presa al volo. Difficile fare un paragone con il gruppo dell’Europeo: quella che è ripartita a giugno è una squadra nuova e le mancavano cardini dell’altra che ci saranno ancora. E saranno importanti”.

Foto: Twitter Uefa