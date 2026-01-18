Mancini raggiunge le 300 presenze con la Roma: “E’ un onore vestire questi colori”
18/01/2026 | 22:03:58
Gianluca Mancini ha commentato su Instagram le 300 presenze con la Roma. Il difensore ha affidato a Instagram un messaggio carico di significato, sottolineando l’orgoglio per il percorso vissuto con il club capitolino: “È un enorme orgoglio per me aver vestito questi colori, aver rappresentato questo club in 300 partite. Vincere in un giorno così speciale vale ancora di più forza Roma”.
Foto: Instagram Roma