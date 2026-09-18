Mancini: “Queste convocazioni sono il primo passo, vogliamo scegliere i giocatori per costruire il futuro”
18/09/2026 | 20:05:55
Il CT Roberto Mancini ha convocato le sue prime convocazioni intervenendo sui social dopo aver diramato la lista ufficiale: “Rivedere le mie prime convocazioni mi riporta a un percorso a cui tengo molto. C’è tanto lavoro da fare, a partire dalla scelta dei giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia”.
Foto: Instagram Mancini