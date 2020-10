Mancini: “Questa è la mentalità giusta. El Shaarawy? Peccato che non sia tornato in Italia”

Roberto Mancini è soddisfatto dopo il 6-0 dell’Italia nell’amichevole contro la Moldavia. Intervenuto in conferenza stampa, il ct ha parlato così della partita:

“Abbiamo giocato la partita nonostante i numerosi cambi. Ci siamo divertiti, questa è la mentalità giusta. Abbiamo avuto qualche problema di distanze all’inizio. Oggi abbiamo giocato in maniera diversa, abbiamo alzato i giocatori molto di più. È chiaro che sarà un match diverso rispetto all’Olanda. Se si gioca così in fase offensiva si ha l’opportunità di segnare di più.

El Shaarawy è qui perché lo merita. È un peccato che non sia tornato in Italia, gli avrebbe fatto bene. Cristante è stato bravo, Caputo ha debuttato e ha fatto gol, può essere felice. Lo stesso vale per Berardi, ma anche Lazzari… Sono ragazzi per bene e bravi giocatori.

Ciccio è diverso da Immobile, forse meno da Belotti, anche se svaria di più e lavora molto per la squadra. Si muove bene negli spazi corti, è sempre in zona gol, come gli altri due del resto. Hanno fatto tantissimi gol nella loro carriera. Se continua così non è detto che non possa cambiare qualcosa, magari andando con tre attaccanti rinunciando a qualcun altro.

Chiesa? È andato in una grande squadra, per noi è un giocatore importante, lo era prima e lo sarà adesso. Ha margini di miglioramento enormi, speriamo che continui”.

Foto: Twitter Nazionale