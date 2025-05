Mancini: “Quando indosso la fascia da capitano cerco di onorare chi l’ha portata, come Di Bartolomei”

15/05/2025 | 22:17:25

Gianluca Mancini , difensore della Roma, ha partecipato al Memorial per omaggiare Agostino Di Bartolomei, dove ha parlato ai ragazzi e ai presenti. Ecco le parole dal palco del vicecapitano della Roma: “Omaggiare Agostino mi rende orgoglioso di giocare per questa squadra. io, purtroppo, non l’ho vissuto, ma da quello che mi hanno raccontato è stato qualcosa di unico e irripetibile. Per tutti i tifosi, Ago era un punto di riferimento. A volte indosso anche io la fascia da capitano e mi rende orgoglioso sapere che l’ha portata una persona, un calciatore e un uomo come Agostino. Quando scendo in campo con la fascia, cerco sempre di onorare lui e chi l’ha portata al meglio per questa squadra e per questi tifosi”.

Foto: Instagram Roma