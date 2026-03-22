Mancini, problema al polpaccio. Gattuso attende novità nelle prossime ore

22/03/2026 | 20:45:30

L’Italia e la Roma attendono novità su Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso è uscito nell’intervallo della partita tra Roma e Lecce per un problema muscolare al polpaccio sinistro. Al suo posto è entrato Ghilardi. Nelle prossime ore si capirà meglio l’entità del problema del centrale giallorosso, convocato da Gattuso in vista dei playoff mondiali della prossima settimana. Per il difensore non dovrebbero esserci comunque problemi e dovrebbe essere a disposizione di Gattuso.

Foto: Instagram Roma