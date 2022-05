Mancini: “Prima della partita ho detto che non c’era un domani. Trentuno anni dopo Roma ha vinto”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha disputato una prestazione maestosa, soprattutto nella ripresa. Queste le sue parole a Sky: “Oggi la partita era questa. Non abbiamo giocato alla grande, ma siamo passati in vantaggio. Poi ci siamo difesi bene e questo avviene solo lavorando. Prima della partita ho detto che non c’era un domani. Contava solo vincere dopo 31 anni e Roma ha vinto. È normale che loro nel secondo tempo pressassero di più. Ho detto di tenere duro e non ho più la voce. Un’emozione fantastica. È una competizione difficile e la nostra gente merita questa gioia”.

FOTO: Facebook Roma