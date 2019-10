Mancini pre-Liechtenstein: “Non ci sono seconde linee. Vi dico chi gioca. Su Belotti e Immobile…”

Conferenza stampa di vigilia per Roberto Mancini. Il CT della Nazionale ha parlato di molti temi, a partire proprio dal match di domani a Vaduz, contro il Liechtenstein: “Non è una gara da prendere sottogamba, nonostante la qualificazione già ottenuta. Non possiamo fare brutte figure, in casa ultimamente gli avversari di domani non hanno mai subito goleade. All’Europeo sarà diverso”.

Svelati alcuni nomi dell’undici titolare di domani: “Dal primo minuto ci saranno Belotti, Romagnoli se starà bene, Sirigu, uno fra Di Lorenzo ed Izzo, Zaniolo, Biraghi, Grifo o El Shaarawy. Vediamo se ci sarà Jorginho”.

Sul dualismo Belotti-Immobile ha poi chiarito: “Andrea non è assolutamente una seconda scelta. Sono entrambi bravi, non cambia molto se gioca uno o l’altro, in quel ruolo non esiste una gerarchia”.

Foto: Vivoazzurro