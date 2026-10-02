Mancini: “Possiamo diventare un’ottima Nazionale, stiamo crescendo bene”

02/10/2026 | 23:11:51

Le parole del CT Roberto Mancini a Sky Sport: “Questi ragazzi lavorando possono arrivare ad essere un’ottima nazionale, ci vorrà un po’ di tempo ma stiamo crescendo bene. Dal secondo tempo con il Belgio siamo cresciuti, abbiamo cercato di fare cose buone, quando dovevamo difendere ci siamo difesi e abbiamo fatto bene. Sono tutti bravi, devono fare gol. Pio Esposito ha lavorato molto durante la partita, ma anche Kean, sono stati tutti bravi. Fagioli può giocare sia regista che mezzala? Per me sì, può fare tutti e due, un giocatore tecnicamente molto bravo”.

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