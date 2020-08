Mancini: “Pirlo? Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui. Parte dal punto più alto”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini si è soffermato su vari punti toccando anche l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. “Juve? Ero sicuro che avrebbe passato il turno. Ma è stato un anno terribile, imprevedibile, difficile soprattutto per chi ha cambiato strada, come la Juve. Sarri non è riuscito a realizzare fino in fondo il suo calcio. Il Lione ha goduto del riposo e si è presentato a Torino con più gambe della Juve. Pirlo? È fortunato, parte dal punto più alto e dalla squadra più forte. Lo volevo con me nello staff dell’Italia perché so che ha grandi conoscenze di calcio. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui.”

Foto: twitter Italia