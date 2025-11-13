Mancini: “Per togliermi dal campo devono tagliarmi una gamba, siamo un gruppo unito”

13/11/2025 | 23:39:44

Gianluca Mancini ha parlato alla Rai dopo Moldova-Italia: “All’inizio della partita ho preso la cosidetta vecchietta che me la sono portata per tutta la partita, ma questa maglia è bellissima e per uscire mi devono togliere una gamba. Sono rimasto in partita cercando di rimanere concentrato fino alla fine, anche con il dolore, però penso che sia andata bene. Il gruppo? L’abbiamo detto tutti da sempre: è un gruppo unito. Oggi abbiamo cambiato tantissimi giocatori, il mister ha dato spazio a noi e ad altri ragazzi. Penso che tutti si siano presentati bene e abbiano risposto presenti. Questa è la base di qualcosa di importante. Per me è un gruppo forte e unito e, come ho detto, è la base per arrivare ai grandi successi. Anche nelle difficoltà non ci siamo disuniti: siamo rimasti il più possibile sereni e concentrati per sbloccare la partita”.

Foto: Instagram Mancini