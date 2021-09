Mancini: “Per domani Verratti è l’unico giocatore in dubbio. Bulgaria? Non siamo preoccupati, ma dispiaciuti”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ecco le parole del ct: “Stanno tutti abbastanza bene, solo Verratti è in dubbio perché ha subito un colpo al ginocchio; domattina lo valutiamo. Abbiamo bisogno di calciatori che siano pronti perché sarà una partita importante”.

Poi ancora sulla gara contro la Bulgaria pareggiata 1-1: “Siamo stati dispiaciuti, ma se domani facciamo la stessa prestazione fatta con la Bulgaria vinciamo. Non siamo preoccupati, ma dispiaciuti”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro