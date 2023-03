Mancini: “Penso che le valutazioni siano sbagliate, si guarda solo il risultato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha così parlato alla vigilia della sfida contro Malta: “Serve essere quelli del secondo tempo con l’Inghilterra, essendo più precisi in zona gol. Per qualificarsi bisogna fare i punti, che sia con Malta, Inghilterra o Ucraina. Le valutazioni a caldo non sono mai troppo giuste perché si guarda solo il risultato. Penso che le valutazioni siano sbagliate. Ci sono momenti in cui qualche giocatore non è in grande condizione, ma ci sono calciatori che possono dare tanto”.

Poi ha proseguito: “Ci sono squadre che il gioco non lo comandano mai e alla fine vincono. Non c’è un modo per vincere, ce ne sono tanti. Noi ne avevamo sperimentato uno ed era andata bene quando magari non eravamo favoriti. Bisogna cercare di giocare bene a calcio, non c’è un solo modo per farlo”.

Infine: “Faremo diversi cambi in formazione, perché si gioca dopo tre giorni. L’attaccante? Vedo bene domani e poi decideremo”.

Foto: Instagram Mancini