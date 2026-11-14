TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Mancini: “Pensavamo di recuperare Cambiaghi ma sentiva dolore. Siamo qua per vincere e per cercare di qualificarci”

14/11/2026 | 20:01:50

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Belgio. Queste le sue parole:
“Pensavamo di recuperare Cambiaghi, abbiamo provato stamani, ma aveva dolore. Se contro il Belgio la partita potrebbe essere più complicata rispetto a quella con la Francia? Sicuramente sarà difficile, credo sia bello intanto che siamo qui a giocarci anche con un leggero vantaggio la qualificazione, che non vuol dire che dobbiamo accontentarci. Non penso il Belgio sia così lontano da Francia, è andato fuori all’ultimo minuto contro di loro al Mondiale. Se stiamo vincendo anche per Malagò? Ci teniamo per tutto. Siamo qua per vincere e per cercare di qualificarci, è il nostro obiettivo di domani sera”.
Foto: Instagram Mancini