Mancini: “Pensavamo di recuperare Cambiaghi ma sentiva dolore. Siamo qua per vincere e per cercare di qualificarci”

14/11/2026 | 20:01:50

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Belgio. Queste le sue parole:

“Pensavamo di recuperare Cambiaghi, abbiamo provato stamani, ma aveva dolore. Se contro il Belgio la partita potrebbe essere più complicata rispetto a quella con la Francia? Sicuramente sarà difficile, credo sia bello intanto che siamo qui a giocarci anche con un leggero vantaggio la qualificazione, che non vuol dire che dobbiamo accontentarci. Non penso il Belgio sia così lontano da Francia, è andato fuori all’ultimo minuto contro di loro al Mondiale. Se stiamo vincendo anche per Malagò? Ci teniamo per tutto. Siamo qua per vincere e per cercare di qualificarci, è il nostro obiettivo di domani sera”.

Foto: Instagram Mancini