Mancini: “Ogni tanto il telefono squilla. Ritorno come CT? Non dico niente”

20/04/2026 | 15:11:26

L’ex ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato della possibilità di tornare in panchina come selezionatore a margine della consegna di un premio a Coverciano: “Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e siamo tutti felici, ma questo fa parte dello sport. Si può vincere e si può perdere. A volte succedono delle cose incredibili, è il calcio. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. Devo finire la stagione con l’Al Sadd, qualche volta il telefono squilla. I miei figli per esempio mi chiamano. Tornare come CT? Sono qui per il premio, non per parlare di altro. Malagò è la persona giusta per il calcio italiano? Questo non lo so”.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita