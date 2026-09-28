Mancini: “Oggi siamo stati tutti bravi. Raspadori ha avuto un problema, non volevamo rischiare”

28/09/2026 | 22:42:24

Roberto Mancini ha parlato alla Rai dopo la vittoria in Turchia: “Giocavamo su un campo dove piove da un giorno, era normale una reazione, ci stava tutta. Raspadori? Non facciamo menzioni per uno ma per tutti, Giacomo ha avuto un problema e temevamo di toglierlo dopo 5′ nella ripresa, abbiamo preferito toglierlo subito. Tutta la squadra ha giocato molto alta, siamo stati bravi tutti. Raspadori ha cercato lo spazio che gli avevamo detto di cercare. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e andremo a giocare a Parigi. I debuttanti hanno fatto bene per essere alla prima partita”.

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