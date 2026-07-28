Mancini nuovo CT: annuncio in arrivo, unico nome forte da ieri

28/07/2026 | 13:29:20

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha comunicato pochi istanti fa il presidente della FIGC Giovanni Malagò al Consiglio federale. Per il “Mancio” si tratta di un ritorno sulla panchina Azzurra dopo l’era 2018 – 2023, che ha visto la conquista dell’Europeo 2020 ma anche la mancata qualificazione al Mondiale 2022. Da ieri, quando si è capito che i rapporti con Maldini e Leonardo erano giunti al termine, Malagò ha immediatamente bloccato e contattato Roberto Mancini, come unico candidato alla panchina dell’Italia.

Foto: X Italia