Mancini: “Non vedo l’ora di giocare. Spero sia una serata che concluderemo in aereo tutti molto felici”

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida decisiva di questa sera contro l’Irlanda del Nord: “Non vedo l’ora di giocare. Poi dopo il tempo non passa mai, che arrivi in fretta la partita. Ho sempre pensato che la Svizzera ci avrebbe reso la vita difficile, sin da quando c’è stato il sorteggio. Era un gruppo che doveva essere già concluso perchè nelle due partite meritavamo ampiamente ma questo è il calcio. Bisogna essere capaci nei momenti di difficoltà di essere forti e sapere che abbiamo molte possibilità. Spero sia una serata che concluderemo in aereo tutti molto felici”.

FOTO: Twitter Azzurri