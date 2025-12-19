Mancini: “Non sono cattivo, voglio giocare la Champions. Con Ranieri vista una luce nuova”

19/12/2025 | 11:15:39

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha concesso un’ intervista a La Stampa: “Io cattivo? Assolutamente no, basta parlare con chi mi conosce bene. Poi in campo subentrano tanti fattori, come l’adrenalina e la tensione, che fanno parte di una competizione. Ma non mi sembra di essere mai stato protagonista di gomitate, entrate killer o pugni in faccia: i miei sono tutti scontri di gioco. La Champions Non è un peso, ma un obiettivo. Vincere la Conference, così come arrivare in semifinali e finale di Europa League, è stato bellissimo. Ma sentire quella musichetta dei campioni piacerebbe. Quando Ranieri ha aperto la porta dello spogliatoio è stato come vedere una luce nuova. Ci ha fatto stare bene, nella nostra testa è scattato qualcosa”.

Foto: Instagram Roma