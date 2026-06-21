Mancini: “Non riesco a guardare le partite del Mondiale, fa troppo male”

21/06/2026 | 21:37:21

A margine dell’intervista a Sky Sport, il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha risposto anche a una domanda sul Mondiale.

Le sue parole: “Non sto vedendo le partite perché mi fa troppo male non essere lì, mi provoca dolore, al massimo guardo gli highlights. Se per tre volte non abbiamo centrato la qualificazione ci sono diversi motivi, non è solo un problema di settore giovanile o di allenatori. Speriamo di risolverlo in futuro, ma sono convinto che, con il duro lavoro e con un percorso che parte dai settori giovanili, torneremo ad esserci”.

Foto: Instagram Roma