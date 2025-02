Mancini: “Non possiamo soffrire così in 10 contro 11. Dobbiamo essere più cattivi”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, analizza ai microfoni di Sky Sport la qualificazione agli ottavi di Europa League arrivata grazie al 3-2 sul Porto: “Abbiamo fatto una buona partita, ma non possiamo soffrire così in 11 contro 10. Dobbiamo essere più cattivi, ci siamo rilassati troppo però la cosa più importante era vincere, giocando bene. Abbiamo dimostrato di essere superiori al Porto. Le partite non sono mai finite, più che sbavature sono state letture. Si poteva restare più compatti evitando le loro ripartenze, però questi ragazzi hanno fatto una grande partita e ce le godiamo”.

Su Samu: “E’ stato un bel duello, il calcio è questo, è fatto di contatto e lotta. Gli ho fatto i complimenti, perché è veramente un grande attaccante”.

Foto: Instagram Mancini