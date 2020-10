Mancini non ha dubbi: «L’Italia vincerà le prossime due partite»

Roberto Mancini non fa drammi dopo il terzo pareggio nelle ultime quattro partite. Contro l’Olanda gli azzurri erano passati in vantaggio con Pellegrini, poi Van de Beek ha riportato il match sui binari della parità. «Hanno cambiato per la prima volta assetto tattico passando al 3-5-2 – ha detto dai microfoni della Rai –. L’Olanda è una squadra forte con giocatori forti: non era facile. Il gol? Nel calcio, in generale, bisogna farli». Al primo posto da stasera c’è la Polonia. «Vinceremo le prossime due e ci qualificheremo» taglia corto il commissario tecnico.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro