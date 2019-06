Mancini: “Non era facile ribaltarla, ma nella ripresa abbiamo dominato. Su Insigne e Verratti…”

Dopo la vittoria per 2-1 sulla Bosnia, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto così ai microfoni di Rai Sport: “Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando giochi a fine campionato due gare così ravvicinate. La Bosnia ha giocatori di ottimo livello, nel primo tempo siamo stati un po’ larghi come squadra ma nella ripresa siamo cresciuti, ci abbiamo messo tutto, soprattutto carattere e abbiamo meritato. Non era semplice ribaltare una gara così, nel secondo tempo abbiamo dominato e siamo felici. Se l’Italia torna ad essere una squadra di prima fascia? L’Italia è sempre stata una nazionale di prima fascia. Gol di Insigne un gol alla Mancini? Lui e Verratti hanno fatto due grandissimi gol”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro