Mancini: “Non è cambiato niente, ma sono felice per i ragazzi. Raspadori? Pensavamo potesse creare delle difficoltà”

28/09/2026 | 23:55:56

Le parole del ct dell’Italia Roberto Mancini in conferenza stampa: “Niente è cambiato, sono stati bravi i ragazzi, non è stata una partita facile e scontata. Pensavamo che Raspadori potesse mettere in difficoltà, per 60 minuti siamo stati bravissimi. Poi siamo calati ed era normale la reazione della Turchia. La concentrazione va mantenuta sempre, fino al 95′ è indiscutibile. Siamo sempre dispiaciuti quando perdiamo, avevamo reagito bene contro il Belgio, oggi siamo stati bravi dall’inizio. Sono felice per i ragazzi perché se lo meritavano”.

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