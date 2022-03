Mancini: “Non dovevamo nemmeno essere ai playoff. Questo è il calcio. Fa male”

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato alla Rai dopo la delusione dell‘Italia ai playoff contro la Macedonia.

Queste le sue parole: “Se la vittoria dell’Europeo di luglio era stata la mia gioia più bella a livello professionale, questa è sicuramente la principale delusione. A volte nel calcio succedono cose incredibili, forse non avremmo dovuto neanche essere qui ai play-off. Ci siamo complicati la vita da soli. Stasera abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere, non si può neanche parlare della partita…”.

Sul futuro: “Vedremo, è difficile parlare ora delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Bisogna far passare un po’ di tempo, perché la delusione è grandissima. Questa squadra per me può avere un grande futuro”.

Foto: Twitter Italia