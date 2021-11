Mancini: “Non dobbiamo farci prendere dall’ansia. Barella sta meglio. Tonali? Potrebbe giocare dall’inizio”

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante gara contro l’Irlanda del Nord.

Queste le sue parole: “Contro la Svizzera abbiamo sofferto un po’ l’ansia: contro l’Irlanda del Nord ci sarà pressione ma dobbiamo evitare di avere paura e ansia e saper gestire il momento. Barella è recuperato, sta anche meglio di quanto non stesse con la Svizzera. Tonali? E’ cresciuto molto, potrebbe giocare dall’inizio”.

Cattivi pensieri: “No, i cattivi pensieri sono cose gravi. E’ una partita di calcio, sappiamo che è importante. Andremo a fare la nostra gara e cercheremo di fare una bella gara e di vincere prima di tutto perché non sarà una cosa semplice, l’Irlanda del Nord ha sempre concesso poco a tutte le squadre che sono venute. Il nostro pensiero deve essere quello, non cattivi pensieri”.

Tiro da fuori: “Sicuramente palle alte no, loro mi sembrano abbastanza alti. Dobbiamo cercare di vincere giocando in velocità ed essendo veloci nel gioco, palla a terra. Non sarà una gara semplice, loro difendono in tanti e bene”.

Sull’attacco: “Valutiamo, sto provando qualcosa. Non conta chi gioca ma il modo di giocare”.

