Mancini: “Non ci sono favoriti. Abbiamo avuto poco tempo, ma i ragazzi si conoscono e sanno cosa fare”

Quest’oggi in conferenza stampa ha parlato il ct Roberto Mancini. Il tecnico ha analizzato la gara di domani con la Macedonia: “Due anni fa siamo stati a Palermo e il pubblico si fa sentire, il fatto che domani si tornerà al 100% sarà una cosa positiva in più rispetto agli ultimi due anni. A Palermo il supporto alla squadra c’è sempre stato, speriamo dopo la gara di domani di essere tutti felici e contenti. Non abbiamo avuto tanto tempo, i ragazzi arrivano e devono recuperare dalle fatiche, dai viaggi. Abbiamo provato qualcosa nella mezza giornata di ieri e proprio per questo motivo abbiamo confermato i ragazzi dell’Europeo. Si conoscono bene e sanno ciò che dobbiamo fare. Le partite vanno giocate tutte, anche quelle che sembrano scontate. Non credo ci siano favoriti. Tanti reduci dal 2017? Non lo so se può essere un vantaggio o meno, questo fa parte della vita di uno sportivo. Ci sono momenti entusiasmanti e altri di delusioni, magari si potesse solo vincere… Come ha detto Chiellini, basta essere concentrati su ciò che dobbiamo fare: l’Italia sa giocare bene a calcio e noi dobbiamo pensare al campo, non ad altre cose”.

FOTO: Twitter Italia