Mancini: “Non basta avere un campione, serve una squadra. Bernardeschi? Ecco cosa gli manca”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Rai Sport a poche ore dal match contro la Finlandia: “Bernardeschi? Non basta avere un campione, serve avere una squadra. Poi il campione è quello che può fare la differenza. Federico ha grandi qualità data la sua età e credo possa diventare un giocatore con molti gol all’attivo, quello che ancora gli manca. Ma ha le qualità tecniche per poterlo fare, può ricoprire diversi ruoli e questo è una grande vantaggio sia per lui che per i suoi allenatori”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro