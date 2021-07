Mancini: “Non abbiamo fatto ancora nulla. Domenica dobbiamo vincere”

Intervistato da Uefa EURO2020.com, in un video postato su Twitter dall’account Vivo Azzurro, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato del traguardo della finale raggiunta dalla sua Italia e dei segreti del suo gruppo.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un bel lavoro, come speravamo. La finale è un grande traguardo di cui sono orgoglioso ma non basta, conta anche vincere domenica, solo così sarà davvero un successo. L’Inghilterra avrà un bel tifo, ma considerando che venivamo da un anno e mezzo senza tifosi, va bene anche così. Credo sia una bellezza avere tanta gente allo stadio. Siamo noi a dover mettere pressione agli inglesi, se saremo bravi ad andare in vantaggio. Affrontiamo una grande squadra, forte fisicamente e tecnicamente, una squadra che lotta. Ci sarà da combattere fino alla fine”.

Normale che non possa essere una partita come le altre: “Ma va giocata con concentrazione e allegria, perché non si può giocare una partita di calcio tesi, nervosi. Serve solo la pressione giusta, cercando veramente di andare a divertirsi. Solo così poi si vince una finale”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro