Mancini: “Nations League? Non facciamo come gli inglesi…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Tg Poste, Roberto Mancini si è anche soffermato sulla vittoria a Euro 2020 e sulla Nations League (finali in programma dal 6 al 10 ottobre 2021 a Torino e Milano). Ecco le parole del commissario tecnico azzurro:

Sul trionfo agli Europei

“La cosa più bella è stata quella di aver reso felici tutti, indistintamente, dai più piccoli ai più grandi. Credo che nello sport difficilmente gli italiani falliscono e quando c’è passione, quando ci sono momenti difficili, credo che noi riusciamo a dare il meglio”.

Sulle finali di Nations League

“Un po’ di scaramanzia ci vuole sempre, non possiamo fare come gli inglesi che si erano già tatuati le coppe. È un torneo importante e giocando in Italia speriamo di poterlo vincere. Poi a novembre ci saranno le ultime due partite di qualificazione a Qatar 2022. Dopo queste ultime partite potremo dire qualcosa”.

