Mancini: “Mi dispiace che Aguero lasci così presto. Sorteggi italiane? Tutte sfide aperte”

Alla premiazione dei Gazzetta Sports Awards, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha così parlato ai microfoni della stampa presente:

Aguero si ritirerà: cosa ha rappresentato per lei?

“Mi dispiace tantissimo, gli auguro le migliori cose. Mi spiace lasci così presto. L’ho voluto al City, è lo straniero con la media gol più alta in Inghilterra e mi dispiace debba lasciare il calcio così presto”.

Come vede le italiane in Europa?

“Gli scontri diretti sono difficili per tutti, non solo per l’Inter che ha preso il Liverpool. Il Napoli ha preso il Barcellona, le partite sono tutte aperte”. Foto: Twitter Azzurri