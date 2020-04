Mancini: “Messi-Inter? Moratti ci avrebbe provato. Sullo scudetto…”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset affrontando diversi temi. Queste le sue parole: “Messi-Inter? Penso che se Moratti fosse rimasto presidente ci avrebbe provato in questo momento. Conoscendolo, penso che ci avrebbe provato, come ha fatto con Ronaldo, che era uno degli attaccanti più forti del mondo, e riuscì a portarlo all’Inter. Scudetto? Se dovesse ricominciare il campionato penso che possa accadere di tutto perché uno stravolgimento così non c’è mai stato. Difficile fare previsioni, la Juventus è in testa e resta la più forte ma tutto può succedere, potrebbero rientrare in corsa anche l’Inter e l’Atalanta”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro