Mancini: “Mancata un po’ di brillantezza”. Bonucci: “Era difficile dopo dieci mesi”

Il ct Roberto Mancini ha commentato così ai microfoni di Rai Sport, nel post gara, il pari dell’Italia contro la Bosnia: “Ci dispiace, ci abbiamo provato fino alla fine per fare gol. C’era un po’ di stanchezza ma i ragazzi hanno fatto bene. E’ mancata la brillantezza, è stata una partita come quella di Torino dello scorso anno. E’ importante che la squadra abbia giocato bene, il pareggio non cambia nulla nei giudizi”. Queste, poi, le impressioni di Bonucci: “Siamo stati sfortunati sul gol preso, abbiamo peccato un po’ di frenesia nel voler trovare il gol a tutti i costi. Serviva un po’ più di pazienza e cercare l’uno contro uno sugli esterni. Era difficile dopo dieci mesi ma la voglia di portare a casa la vittoria è un buon segno. E’ normale non essere brillanti adesso, ora andiamo a giocarci la partita con l’Olanda. Questa squadra ha voglia di continuare con la voglia di vincere, peccato non esserci riusciti stasera. Dzeko? Un grandissimo attaccante”.

Foto: Twitter Italia