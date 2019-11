Mancini, l’uomo dei record: gli azzurri riscrivono il libro dei primati

Un’Italia da sballo. E da record. Dopo la vittoria roboante contro l’Armenia (9-1), gli azzurri di Roberto Mancini aggiornano una serie incredibile di primati nel libro delle statistiche di tutti i tempi. A partire dall’undicesimo successo di fila per il Mancio, che contro la Bosnia già aveva superato Vittorio Pozzo e i suoi 9 successi del 1938-39. Mancini che, dopo 19 gare, ha raggiunto Arrigo Sacchi come numero di successi: 13. Un altro primato assoluto sono le 10 vittorie consecutive in un singolo girone eliminatorio per un campionato europeo. Tutto qui? Neanche per scherzo: nel 9-1 contro l’Armenia, per prima volta nella sua storia l’Italia ha mandato in gol ben 7 giocatori differenti nel corso dello stesso match. Ma c’è anche il record di imbattibilità in gare consecutive (40) valide per i gironi eliminatori per i campionati europei. Senza dimenticare la clamorosa striscia positiva nell’anno solare: 10 successi, superato il primato di 9 vittorie consecutive stabilito nel 1990 ed eguagliato nel 1994, nel 2000 e nel 2003. Un en plein da record multipli per la super Italia targata Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro