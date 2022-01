Mancini: “Lo stage servirà a valutare diverse situazioni tra cui Balotelli. Luiz Felipe e Joao Pedro grandi giocatori, giusto che siano qui”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa dello stage azzurro: “Sono due allenamenti, oggi e domani e poi la partitina venerdì mattina. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti, sono due giorni non tanti… Proveremo cose un po’ differenti, forse è giusto anche valutare chi non veniva chiamato da tempo tipo Balotelli o altri. Questo stage può essere una buona cosa“. Su Joao Pedro: “Io lo conosco per averlo visto giocare, è in Italia da tanti anni. Ha delle qualità tecniche importanti, è un giocatore bravo e se è qui ci può stare”. Su Luiz Felipe: “Luiz Felipe mi piace sia qui, riteniamo sia un grande difensore e può avere un grande futuro nella nazionale italiana”. Su Scamacca: “Noi abbiamo sempre creduto in lui. Ha qualità tecniche e fisiche, dipende da lui. Ora sta anche facendo gol con continuità e questo è importante per un ragazzo giovane. Tutto può essere, ci può stare che possa giocare. Dipenderà anche dalla condizione dei giocatori a marzo”.

FOTO: twitter italia