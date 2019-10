Mancini: “Lo sfogo di Conte sul calcio italiano? Sapeva come si vivono qui le partite”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, durante l’odierna conferenza stampa ha parlato anche dello sfogo di Antonio Conte sull’ambiente calcistico italiano: “Ogni paese ha il suo modo di vivere il calcio. In Italia si vive con più passione, a volte esagerando. In Inghilterra non accade. Se torni in Italia sai che ci sono, negli ultimi dieci anni si esagera, ma il modo di vivere la partita è questo. Non so a cosa si riferisse direttamente Conte…”.

Foto: vivoazzurro