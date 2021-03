Mancini: “Lituania squadra chiusa che difende bene. Toloi può esordire. Berdardeschi falso 9? Possibile”

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia di Lituania-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Queste le parole del tecnico degli Azzurri: “Le insidie sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi. E’ una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che e’ la terza”.

Sul possibile esordio di Toloi: “C’e’ questa possibilità, e’ stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio”.

Su Bernardeschi: “L’idea di Bernardeschi falso nove è sempre attuale. Stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti, decideremo domattina”.

Su Chiesa: “È uno dei giocatori che potrebbero giocare. Sta bene, è un giocatore che incute paura negli avversari che lo marcano almeno in due. È un giocatore molto importante per noi, anche se nell’ultima gara non è stato al top”.

Sulle scelte future in vista dell’Europeo: “Sono tutte importanti, per tutti i giocatori. Non riuscirò a far giocare tutti e questo mi dispiace ma sia per i nuovi che per coloro che sono arrivati da poco sarà un test. Le cose possono cambiare anche nell’ultimo mese, spero vada tutto bene ma non si sa mai. Anche chi è a casa in questo momento potrebbe essere chiamato per l’Europeo”.

