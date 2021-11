Mancini: “Le critiche fanno parte del gioco. Dobbiamo stare tranquilli e sereni”

Gianluca Mancini ha parlato nel prepartita di Venezia-Roma. Ecco le parole del difensore giallorosso rilasciate a Dazn: “Non sarà una partita semplice, ma noi guardiamo in casa nostra e pensiamo solo a noi stessi, vogliamo conquistare a tutti i costi i tre punti. Critiche esagerate? Come dico sempre, noi dobbiamo pensare a far bene all’interno di Trigoria, i rumors fanno parte del nostro mestiere. Dobbiamo restare tranquilli e sereni“.

