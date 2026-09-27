Mancini: “Le critiche a Romano non mi toccano, penso abbia fatto un’ottima partita. Ci aspettiamo una Turchia forte”

27/09/2026 | 18:13:19

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Le critiche a Romano? A me non mi toccano, penso che Romano abbia fatto un’ottima partita, gli errori capitano a tutti e anche a giocatori più esperti. Noi siamo felici del suo esordio contro il Belgio. Che Turchia ci aspettiamo? Una Turchia forte, piena di giocatori di talento. Lo sono sempre stati, ora lo sono ancora di più. Nonostante siano usciti dal Mondiale nel gruppo, non lo meritavano. Sarà sicuramente una partita difficile”.

Foto: Instagram Mancini