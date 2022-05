Mancini: “Le convocazioni? Prima di tutto bisogna trovare i giocatori, ma non possiamo stravolgere tutto all’improvviso”

Quale sarà l’Italia che verrà? Ne he parlato il CT Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport: “Prima di tutto bisogna trovare i giocatori, ci sono dei ragazzi con noi da tempo e pian piano entreranno in pianta stabile. Cambieremo un po’ di cose, ma non possiamo stravolgere tutto all’improvviso. A parte l’Argentina, ci saranno gare importanti in Nations League“.

Foto: Twitter Azzurri